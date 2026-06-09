На Аллу Пугачёву подали в суд: что предъявляют певице Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве разгорается новый скандал с участием Примадонны. В отношении певицы Аллы Пугачевой подан судебный иск из-за долгов за коммунальные услуги в элитной квартире на Арбате, которая пустует после отъезда звезды за границу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как выяснили журналисты, компания-поставщик электроэнергии обратилась в суд еще в июне текущего года. Причина — неоплаченные счета, которые накапливались с октября 2023 года по январь 2026-го, а итоговая сумма задолженности составила 8 тысяч 722 рубля.

Предметом разбирательства стала пятикомнатная квартира площадью 300 квадратных метров, расположенная в престижном жилом комплексе «Филипповский». Источник уточняет, что весной это жилье выставили на продажу за 391 миллион рублей, тогда как рыночная цена аналогичных объектов в этом доме сегодня достигает 500 миллионов. В стоимость лота также включены два машиноместа.

По информации канала, показы квартиры сейчас проходят в закрытом режиме, без лишней огласки. Риелторы полагают, что сделка может сильно затянуться, несмотря на громкое имя бывшей владелицы.

Недавно стало известно, что, что Пугачева и её муж могут лишиться имущества в России. Это станет возможным после вступления в силу закона об аресте активов релокантов, которые, по мнению властей, действуют против интересов России.