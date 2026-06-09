Развожаев: дрон ВСУ ударил по частному дому в Севастополе, ранен один житель

Развожаев рассказал об атаке украинского беспилотника на частный сектор в Севастополе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по частному дому в Севастополе, при инциденте ранение получил один житель. Об этом сообщил в «Максе» губернатор города Михаил Развожаев.

«В районе Монастырского шоссе БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. Пострадал мужчина, у него множественные осколочные ранения», - написал он в публикации.

Как уточнил политик, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести. В данный момент ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также еще один украинский БПЛА был зафиксирован в районе Ласпи. Техника упала в лесную чащу, из-за чего возник пожар. На место ЧП экстренно направились экстренные службы.

Ранее стало известно, что ночью 9 июня армия Украины ударила по мосту в районе Чонгара Херсонской области. В итоге переправа получила множественные повреждения. Сейчас на месте инцидента работают спецслужбы.