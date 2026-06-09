Доллар на Украине побил исторический рекорд Фото: REUTERS.

Курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. Об этом свидетельствуют данные украинских банков.

Первым курс выше 45 гривен за доллар установил Первый украинский международный банк — 45,20 гривны. Вслед за ним аналогичный уровень зафиксировал Monobank, где доллар продается по 45,04 гривны. На грани психологической отметки остается Приватбанк, предлагающий американскую валюту по 44,99 гривны за доллар. В Ощадбанке курс продажи составляет 44,85 гривны.

Как сообщают агентства, вслед за банками курс выше 45 гривен за доллар начали устанавливать и многочисленные обменные пункты.

Официальный курс гривны к доллару, установленный Национальным банком Украины на вторник, 9 июня, составляет 44,51 гривны за доллар. Этот показатель также стал рекордным за всю историю официального курса национальной валюты.

Ослабление гривны продолжается на протяжении последних нескольких месяцев. Для поддержки национальной валюты Национальный банк Украины с начала года продал на внутреннем рынке 14,473 млрд долларов. Однако принятые меры оказали лишь ограниченное влияние на динамику курса.

Ранее финансовый аналитик Андрей Шевчишин высказал мнение, что девальвацию стимулирует украинское правительство, которое желает таким образом справиться с финансовыми проблемами, возникшими из-за значительного сокращения западной помощи.