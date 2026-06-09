ЦИК Армении получил заявления на пересчет результатов выборов на 555 участках Фото: REUTERS.

Центральная избирательная комиссия Армении приняла обращения от доверенных лиц и кандидатов партий "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также от блока "Армения" с просьбой пересчитать результаты на 555 избирательных участках. Об этом информирует пресс-служба комиссии.

"Поступили заявления на пересчет результатов голосования в общей сложности по 555 участковым избирательным комиссиям. На своих заседаниях, созванных в 12:00, территориальные избирательные комиссии (ТИК) обобщат полученные заявления", - говорится в заявлении пресс-службы.

На сайте ЦИК будет обнародована информация о том, какие именно участки подвергнутся пересчету результатов голосования. Заявления о признании итогов голосования на конкретных участках недействительными в территориальные избирательные комиссии пока не поступали.

Ранее KP.RU сообщил, что оппозиционные партии Армении попытаются оспорить результаты выборов в суде.