Пентагон рассекретил данные об испытаниях «комаров-убийц»: как разрабатывалось биологическое оружие Фото: Global Look Press/ZUMA/Krystian Dobuszynski

Американское военное ведомство подтвердило факт испытаний «комаров-убийц» в качестве биологического оружия. Информацию об этих экспериментах, проводившихся в конце 1950-х, обнародовал Центр технической информации Минобороны США, пишет издание Geo.

Согласно рассекреченному документу 1977 года, проект носил название «Беллвезер». В бумагах также раскрыты детали других секретных программ с насекомыми, таких как «Дроп Кик» и «Биг Базз».

С сентября по октябрь 1959 года военные изучали поведение комаров в реальных условиях, чтобы оценить их эффективность против войск противника. Для опытов использовался вид Aedes aegypti, который питается кровью человека и переносит лихорадку денге, вирус Зика и желтую лихорадку.

В документе сообщается, что, по имеющимся данным, использование заражённых членистоногих обладает большим стратегическим потенциалом для поражения целей. При этом в ходе тестов самих насекомых не заражали болезнями.

Исследователей интересовало, как далеко комары могут улететь и будут ли они активно кусать людей в зоне боевых действий. Учёные также выясняли, сколько времени выпущенные особи способны прожить на свободе.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что НАТО продолжает программу создания биологического оружия. Глава ведомства указал, что подобные эксперименты проходят и в лабораториях в странах СНГ.