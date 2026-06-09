Песков: Европа пока далека от посредничества по Украине Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное продолжение переговоров по Украине, отметил, что европейские страны даже не пытаются искать мирное решение. Они сконцентрированы на продолжении войны, поэтому пока очень далеки от того, чтобы быть посредниками в дипломатическом процессе.

«Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками», - заявил Песков.

Напомним, что в Германии уже начали звучать слова о готовности Европы занять «решающую роль» в переговорах по украинскому конфликту. Готовы ли Россия и США видеть европейцев в этой роли, при этом, ЕС не интересно.

Ранее KP.RU сообщил, что переговоры по Украине не ведутся из-за недоговороспособности Киева. Он подчеркнул, что Зеленский должен отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, прежде чем обсуждать их.