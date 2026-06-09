Минобороны Польши исключило передачу ВСУ оружия, закупленного по программе SAFE Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вооружение и военная техника, приобретаемые за счет средств кредитной программы SAFE, не будут направляться на Украину.

Речь идет о механизме Евросоюза, предусматривающем предоставление государствам-членам долгосрочных кредитов под низкий процент для укрепления военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, а также развития кибернетических и оборонных технологий.

Глава Минобороны Польши назвал фейком появившиеся в публичном пространстве сообщения о возможной передаче закупаемой техники Киеву.

«Сейчас появился фейк, что это все пойдет на Украину. Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет», — заявил он в сейме республики.

По его словам, средства, выделяемые через программу SAFE и поступающие в Фонд поддержки Вооруженных сил (ВС) Польши, предназначены исключительно для нужд национальной армии.

«Так гласит закон, и так это будет реализовано», — подчеркнул министр.

Напомним, Совет Евросоюза утвердил создание фонда милитаризации (SAFE), который стал частью долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. Еврокомиссия одобрила выделение Польше 44 млрд евро в рамках этой кредитной программы.