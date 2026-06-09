«Это действительно дно»: Небензя раскритиковал ООН за циничную оценку теракта ВСУ в Старобельске

Небензя назвал дном заседание СБ ООН по атаке ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заседание Совбеза ООН по поводу атаки ВСУ на колледж в Старобельске стало проявлением крайнего цинизма. Это настоящее дно, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Свое мнение он высказал в интервью «Вестям».

По его оценке, обсуждение трагедии показало предельно низкий уровень реакции со стороны части участников совета. Дипломат отметил, что за годы работы видел немало подобных заседаний. Однако на сей раз ситуация вышла за все рамки морали.

«Это действительно то дно, которого мы достигли», - подчеркнул постпред.

Небензя также отметил, что некоторые страны-члены Совбеза не удосужились даже выразить хоть немного сочувствия погибшим. Более того, многие из них пытались отрицать очевидные обстоятельства случившегося. Также он раскритиковал позицию украинского постпреда, который перевел обсуждение в спор о деталях вместо реакции на сам факт теракта ВСУ.

Российский постпред подытожил, что удар был целенаправленным. И данный факт известен всем странам, даже если те не хотят признавать его.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ рассказала перед десятками СМИ биографию погибших при атаке ВСУ на Старобельск учеников. В ходе своего доклада дипломат, не сдерживая эмоций и слез, отмечала заслуги студентов в учебе и жизни.