Euractiv: Пашинян пытается включить свою партию в общеевропейскую ЕНП Фото: REUTERS.

По информации издания Euractiv, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждает возможность вступления своей партии «Гражданский договор» в общеевропейскую политическую организацию «Европейская народная партия» (ЕНП). Об этом сообщили источники, близкие к переговорам.

«Премьер-министр Никол Пашинян ведет переговоры о вступлении своей проевропейской партии Гражданский договор в Европейскую народную партию», - говорится в статье.

На данный момент нет окончательного решения и установленных сроков. Тем не менее, Пашинян проявил интерес к вступлению своей партии в ЕНП, чем продлевает свой курс на отдаление от России и сближение с европейскими русофобами. По информации СМИ, ЕНП может одобрить присоединение «Гражданского договора» уже в текущем году.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле призвали дождаться результатов выборов в Армении, прежде чем как-либо реагировать на истерики.