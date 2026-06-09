Два астероида размером с Boeing 737 пролетают мимо Земли: что известно

Два крупных астероида размером с самолет приближаются к Земле. Фото: jaxa.jp/Global Look Press

Два астероида размером с самолет — 2026 LD и 2026 KM3 — пролетают мимо Земли на безопасном расстоянии в миллионы километров. Как пишет издание TOI, первый объект, диаметром около 52 метров (сопоставим с фюзеляжем Boeing 737), находится на расстоянии примерно 1,14 миллиона километров — это в три раза дальше, чем от Земли до Луны. Второй, диаметром около 34 метров, пройдет еще дальше — в 2,35 миллиона километров.

Несмотря на пугающие сравнения с самолетами, специалисты NASA и других космических агентств не видят никакой угрозы. По действующим критериям оценки риска столкновения, такие объекты считаются безопасными. Однако, как отмечается в публикации, отслеживание астероидов не является формальностью, поскольку каждое наблюдение помогает уточнять траектории, снижать погрешность прогнозов и совершенствовать системы планетарной защиты.

Ранее KP.RU писал, что через три года, 13 апреля 2029 года, мимо Земли пролетит огромный астероид, известный как «Бог хаоса». Объект назван в честь древнеегипетского божества Апофиса — бога тьмы и разрушения. Размеры астероида сравнимы с тремя футбольными полями, а расстояние до поверхности планеты составит около 32 тысяч километров — это ближе, чем орбиты многих спутников.