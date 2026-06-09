«Россети» обеспечили электроэнергией новый филиал Государственного исторического музея

Проект Музея истории Новодевичьего монастыря. Источник: Москомархитектура

Компания «Россети Московский регион» успешно завершила строительство сетевой инфраструктуры для нового экспозиционно-выставочного пространства Государственного исторического музея. Объект расположен в историческом центре Москвы — неподалёку от ансамбля Новодевичьего монастыря, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для обеспечения объекта мощностью 1 МВт специалисты проложили под землёй 16 кабельных линий электропередачи 0,4–10 кВ. Электроснабжение организовано по второй категории надёжности: в случае необходимости возможен быстрый переход на резервную схему питания. В рамках проекта также смонтирована трансформаторная подстанция, укомплектованная современным отечественным оборудованием.

Открытие музейного комплекса запланировано на вторую половину 2026 года. Его экспозиция будет посвящена истории Русской православной церкви. Посетители увидят ценные экспонаты из фондов Исторического музея — иконы, предметы церковного обихода, старинные книги, фрески и многое другое.

Пятиэтажное здание общей площадью 10 тыс. кв. м станет не только выставочным пространством. Здесь оборудуют фондохранилище, зал интерактивных занятий, экскурсионное бюро, многофункциональный зал, лекционный зал и игровую зону для детей.

Реализация проекта проходит в рамках комплексной государственной программы, курируемой Минстроем России.

«Россети» традиционно уделяют особое внимание электроснабжению объектов культуры. Компания обеспечивает надёжное питание ведущих художественных галерей, театров, концертных площадок и библиотек. Например, за прошлый год энергетики подключили к сети музеи Сергея Рахманинова и транспорта Москвы, а также увеличили мощность для культурного центра «Яковлевское».