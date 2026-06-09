Собственник химпредприятия погиб при взрыве ангара в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Собственник химической компании погиб при взрыве в ангаре у Финляндского вокзала. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на источник в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

«Взрыв произошел во время работ в арендованном ангаре. Случилась детонация химического вещества, а затем возгорание. Погибли два человека, среди которых собственник организации», — говорится в документах следственных органов.

Вечером 8 июня в арендованном здании на Минеральной улице произошел пожар. Огромный столб дыма был виден из разных районов. Пожар не на вокзале, но взрыв обрушил забор на рельсы, задержав электрички. Также под завалами предприятия были обнаружены тела двух женщин. Еще двое мужчин госпитализированы с травмами различной тяжести.

Ранее KP.RU сообщил, что серьезный пожар у Финляндского вокзала был потушен только к утру 9 июня.