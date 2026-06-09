Соцфонд РФ опроверг информацию о задержке выплат пособий по уходу за ребенком Фото: REUTERS.

В Социальном фонде России заявили, что никакого сбоя в системе нет, а выплаты на детей до полутора лет получили уже более 98% родителей. Информацию о массовых жалобах на задержки денег официально опровергли в пресс-службе ведомства в беседе с ТАСС.

Стоит отметить, в ряде Telegram-каналов появилась информация, что российские женщины жалуются на задержку пособий по уходу за ребенком до полутора лет. В Соцфонде эту информацию назвали не соответствующей действительности.

В ведомстве подчеркнули, что свыше 98% получателей уже дали причитающиеся им деньги. В пресс-службе уточнили, что все системы работают штатно, а выплаты за текущий месяц проходят в плановом режиме.

В Социальном фонде также напомнили, что в июне детские пособия поступят российским семьям в привычные сроки. По словам представителей ведомства, переносов выплат из-за длинных выходных 12-14 июня не произойдет.

Большую часть пособий банки перечислят получателям уже третьего июня. Тем семьям, которые оформили ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, деньги придут по стандартному графику — 5 июня.