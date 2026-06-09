Очередь на Крымском мосту увеличилась вдвое за три часа

По имеющимся сведениям, пик пробок перед переправой на Крымском мосту в сторону полуострова придется на 28 июня Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи ближе к 13:00 выросла вдвое. Сейчас там стоит больше 300 автомобилей. Эта информация следует из канала в «Максе», который публикует оперативные данные о ситуации у моста.

Известно, что в 7:00 ручной досмотр ожидали 152 машины. К 10:00 число автомобилей увеличилось более чем в два раза и достигло 349.

В одном из сообщений канала уточнялось, что при такой загрузке время ожидания составляет примерно час.

Позже сообщалось, что количество машин выросло до 351. После этого очередь начала постепенно сокращаться. Согласно последним данным, в ожидании досмотра стоят 311 автомобилей.

Ранее сайт KP.RU раскрыл даты, когда россияне могут застрять в «красной зоне» на Крымском мосту. По имеющимся сведениям, пик пробок перед переправой в сторону полуострова придется на 28 июня.