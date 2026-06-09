Покусились на Пушкина: во Франции судят серийных похитителей русских книг из библиотек Европы Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Париже, 9 июня, начинается суд над семью уроженцами Грузии, которых обвиняют в серии краж редких книг Пушкина и других русских классиков из европейских библиотек. Преступникам грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщает французская прокуратура.

Из семи фигурантов на скамье подсудимых только пятеро. Двое уже отбывают срок в Эстонии и Литве, а в отношении ещё двоих выдали международные ордера, так что их будут судить заочно. По версии следствия, с 2022 по 2023 год группа орудовала во Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Польше, странах Балтии.

Воры не просто выносили книги, а подкладывали на их место искусно сделанные копии. Например, в Варшаве пропало 79 изданий, в Латвии — 17 книг Пушкина и Гоголя, а в Париже из Национальной библиотеки исчезли первые издания Лермонтова и Баратынского. Ущерб оценивается в сотни тысяч евро.

Кражу в Париже помогла предотвратить заведующая фондом русской книги Аглая Ашешова, вовремя заметившая подозрительных посетителей. А предполагаемого организатора группы Михаила Замтарадзе задержали в ноябре 2023 года в Брюсселе. Другой фигурант, Валериан Ражоеви, представлялся исследователем Пушкина, фотографировал книги и делал замеры переплётов.

Всего похищено раритетов на сумму более миллиона евро. Суд в Париже продлится до 12 июня. Следователи не исключают, что за кражами стоял московский торговец редкими книгами, но официальных подтверждений этому пока нет.