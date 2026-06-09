Филиппо потребовал прекратить помощь Украине из-за безумия режима Зеленского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Французский политик Флориан Филиппо потребовал немедленно прекратить помощь Украине. Он показал видео, которое доказывает, что на Украине процветает беззаконие и насильственная мобилизация.

«Безумие! Режим Зеленского становится все хуже и хуже! Эта пара вышла на прогулку: внезапно появились боевики и похитили мужчину, насильно отвезли на бойню! Чтобы обогатить коррумпированных, чтобы служить НАТО и ЕС, чтобы служить BlackRock! Стоп: ни одного евро, ни одного оружия для Украины! Мир сейчас!» — резюмировал французский политик, прикрепляя видео насильственной мобилизации у себя в аккаунте соцсети X.

Ранее KP.RU сообщил, что французский политик только сейчас обратил внимание на насильственную мобилизацию. Однако проблема существует уже давно. При этом она вряд ли когда-то решится. Ведь киевскому режиму не хватает живой силы, поэтому подобные случаи будут возникать снова и снова.