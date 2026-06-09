В Мегино-Кангаласском районе Якутии открыли геронтологический центр по нацпроекту «Семья»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Строительство велось в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Семья». Торжественное открытие этого учреждения, а также ещё шести подобных объектов в разных регионах страны, прошло при участии вице-премьера федерального правительства Татьяны Голиковой. В своём приветственном слове она сказала: «Спасибо большое, дорогие друзья, успехов вам! Вот вижу ваших жильцов. Им большой привет тоже. Они занимаются, судя по всему, творчеством. Спасибо вам большое, Якутия!»

На церемонии в селе Матта выступил зампред правительства республики Георгий Степанов. От имени главы региона Айсена Николаева, всей общественности и работников социальной сферы самого крупного субъекта РФ он поблагодарил главу государства Владимира Путина, куратора нацпроекта Татьяну Голикову и федеральное Министерство труда и социальной защиты за оказанную поддержку.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Георгий Степанов подчеркнул, что запущенный по инициативе Владимира Владимировича Путина в 2018 году механизм национальных проектов, сегодня реально меняет жизнь не только мегаполисов, но и удалённых сельских уголков, таких как якутское село Матта. Ещё полтора десятилетия назад большинство стационарных социальных учреждений Якутии были деревянными. Однако только за последние шесть лет, благодаря нацпроектам «Демография» и «Семья», в республике вводится в строй уже пятый современный стационарный объект социального обслуживания. Зампред отметил, что радость сегодняшнего дня объединяет не только жителей Матты, но и всех якутян. Он добавил, что вектор развития соцобслуживания не сводится исключительно к стационарной помощи пожилым и людям, нуждающимся в постоянном уходе. Республика активно развивает систему долговременного ухода, и в новом центре скоро начнёт работать программа «Передышка». Она призвана поддержать родственный уход и создать условия, в которых пожилым людям будет комфортно, удобно, и отпадёт необходимость обращаться в подобные учреждения.

Новый объект рассчитан на 51 место, а его общая площадь превышает 5 тысяч квадратных метров. Это учреждение так называемого нового типа. Здесь предусмотрено одно- или двухместное размещение проживающих, обустроены просторные общие зоны, есть всё необходимое для адаптивной гимнастики и творческих занятий. Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова пояснила, что строительство стартовало в апреле 2023 года в рамках нацпроекта «Демография», а завершилось уже в конце 2025-го — по нацпроекту «Семья». Именно благодаря этому проекту возводятся учреждения для пожилых и людей с инвалидностью.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

В Мегино-Кангаласском улусе в рамках нацпректа «Семья» реализуется сразу несколько социальных инициатив. Помимо нового геронтологического центра, с этого года здесь внедрены такие важные технологии, как система долговременного ухода и семейный многофункциональный центр, который уже открыт в селе Майя.

Социально-геронтологический центр расположился в живописном месте на берегу озера Матта в сосновом лесу. Из окон открывается панорамный вид на природу. Такое расположение объекта вместе с продуманными рекреационными зонами обеспечивает для людей, нуждающихся в особой государственной заботе, спокойный, умиротворённый отдых на свежем воздухе, вдали от городской суеты. В этом доме социального обслуживания на постоянной основе будут жить одинокие пожилые граждане и люди с инвалидностью, которым требуется постоянная посторонняя поддержка. Кроме того, местные пенсионеры смогут получать дополнительные услуги в дневном формате. Для них организуют поддерживающие мероприятия, нацеленные на сохранение активного долголетия и преодоление социальной изоляции. В том числе им предоставят возможности для общения, досуга, социальной занятости и освоения новых навыков.