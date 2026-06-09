Финляндия заявила о якобы нарушении ее воздушного пространства русским самолетом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Финляндии объявили о якобы вторжении российского военного самолета в их воздушное пространство. По версии финской стороны, инцидент якобы произошёл 27 мая в районе Финского залива между городами Инкоо и Расеборг. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные Береговой охраны.

Как утверждают в Финляндии, российский транспортный самолёт Ил-18 следовал по маршруту из России в Калининград. Машина якобы находилась в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Руководитель расследования Юхо Силланпяя заявил, что борт принадлежал ВС РФ, а капитан судна на связь не выходил.

В Береговой охране отметили, что в тот день в Финском заливе наблюдался атмосферный фронт. Погодные условия могли повлиять на действия лётчиков. Ранее Минобороны Финляндии предполагало, что российский экипаж уклонялся от грозы. Предварительное следствие завершено, решение о дальнейших мерах примет прокуратура. Никакого подтверждения этому инциденту так и не предоставлено.

Недавно финский профессор Туомас Малинен призвал Хельсинки немедленно восстановить дипломатические контакты с Москвой. Ученый указал, что это необходимо для обеспечения безопасности страны.