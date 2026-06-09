Финляндия сделала шаг к ядерному оружию: Власти приняли решение

Комитет по обороне Финляндии одобрил размещение ядерного оружия в стране. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Комитет по обороне Финляндии большинством голосов поддержал поправку, разрешающую размещение ядерного оружия на территории страны на случай кризисной ситуации. Об этом передает Yle.

В частности, поправка предлагает исключить из закона о ядерной энергии действующий полный запрет, чтобы в случае угрозы Финляндия могла принять ядерное оружие союзников по НАТО для целей коллективной обороны. По мнению комитета, это укрепит доверие к объединенному сдерживанию альянса. Однако отчет комитета вызвал разногласия — социал-демократы, «Зеленые» и левый альянс выступили против поправки. Окончательное решение предстоит принять парламенту.

Как писал KP.RU, ранее член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО принесло стране серьезные проблемы. Отдельно политик отметил, что Москва ничего не сделала для ухудшения отношений с Хельсинки.