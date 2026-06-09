Пятерым украинцам вынесли приговор за убийство главы ВГА в Запорожье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам от 17 лет до пожизненного по статье о терроризме за подрыв автомобиля главы ВГА поселка Михайловка Запорожской области по заданию украинских спецслужб. В результате теракта мужчина погиб, а его малолетняя дочь была травмирована. Об этом сообщил представитель суда.

Отмечается, что в 2022 году, по версии следствия, подсудимые вступили в организованную группу, созданную спецслужбами Украины, и согласились на международный терроризм в интересах Киева. Были приобретены взрывное устройство и пульт, хранившиеся в тайнике.

Позже они установили взрывное устройство под водительское сиденье автомобиля главы ВГА. Транспортное средство было припарковано у здания администрации поселка. Чиновник вышел из машины и забыл закрыть дверь. В результате взрыва он умер на месте, а его малолетняя дочь до сих пор проходит реабилитацию.

Ранее KP.RU сообщил, что гражданину Украины вынесли приговор за фейки относительно ВС РФ, а также за призывы к террористическим действиям.