Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июня 2026 11:41

Пятерым украинцам вынесли приговор за убийство главы ВГА в Запорожье

Фигуранты дела совершили убийство чиновника общеопасным способом
Людмила МИТРОХИНА
Пятерым украинцам вынесли приговор за убийство главы ВГА в Запорожье

Пятерым украинцам вынесли приговор за убийство главы ВГА в Запорожье

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил пятерых граждан Украины к срокам от 17 лет до пожизненного по статье о терроризме за подрыв автомобиля главы ВГА поселка Михайловка Запорожской области по заданию украинских спецслужб. В результате теракта мужчина погиб, а его малолетняя дочь была травмирована. Об этом сообщил представитель суда.

Отмечается, что в 2022 году, по версии следствия, подсудимые вступили в организованную группу, созданную спецслужбами Украины, и согласились на международный терроризм в интересах Киева. Были приобретены взрывное устройство и пульт, хранившиеся в тайнике.

Позже они установили взрывное устройство под водительское сиденье автомобиля главы ВГА. Транспортное средство было припарковано у здания администрации поселка. Чиновник вышел из машины и забыл закрыть дверь. В результате взрыва он умер на месте, а его малолетняя дочь до сих пор проходит реабилитацию.

Ранее KP.RU сообщил, что гражданину Украины вынесли приговор за фейки относительно ВС РФ, а также за призывы к террористическим действиям.