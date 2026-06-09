Диетолог назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Чтобы вода была вкуснее, можно добавлять лимон или имбирь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду особенно важно правильно утолять жажду, чтобы не навредить организму. Диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков рассказал, какие напитки стоит выбирать летом и на чем лучше всего остановить выбор. Об этом пишет aif.ru.

«Для того чтобы утолить жажду, надо пить воду. Лучше выбирать прохладную, минеральную или газированную – такая утоляет жажду несколько лучше. Желательно, чтобы вода была хорошего качества, то есть не из-под крана», – отметил Поляков.

Специалист добавил, что современные методы обогащения воды делают ее еще более полезной. Вода из водородного генератора насыщена молекулами водорода, обладает антиоксидантным эффектом и хорошо утоляет жажду.

Чтобы вода была вкуснее, можно добавлять лимон или имбирь. Кроме чистой воды, диетолог посоветовал охлажденные компоты из ягод и фруктов без сахара. Такой подход помогает легко справляться с жаждой и одновременно поддерживать здоровье.

Ранее эксперт по фитнесу Эмиль Халимов опроверг распространенное мнение о пользе кокосовой воды в жару. По его словам, после физических нагрузок предпочтительнее пить обычную воду, пишет «Газета.Ru».