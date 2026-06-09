В России введут самозапрет на входящие звонки из-за рубежа: для чего это нужно Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы приняли решение, которое позволит каждому россиянину самостоятельно блокировать нежелательные звонки из-за границы.

Стоит отметить, что новый законопроект предусматривает возможность установить такой самозапрет на «Госуслугах» или при посещении МФЦ. При этом снять самозапрет можно будет только очно.

Как рассказал депутат Сергей Боярский, изначально в первом чтении законопроекта предлагался именно полный блок международной связи. Однако от этой идеи пришлось отказаться ради комфорта законопослушных граждан.

В итоге был выбран более гибкий механизм, который получил название «самозапрет». Каждый взрослый человек сам решит, нужны ли ему подобные контакты с иностранными номерами или лучше от них отказаться. По словам господина Боярского, это и есть та самая вторая часть антифрод-пакета, призванная бороться с мошенничеством.