Welt: Из умершего кита Тимми сделают топливо, муку и музейный экспонат

Погибшего кита Тимми разделают в Дании. Фото: Kai Moorschlatt/dpa/Global Look Press

Останки умершего горбатого кита Тимми после вскрытия и перевозки на материк направят на переработку в Данию. Из жира животного планируют произвести биотопливо, а кости и кожу использовать для изготовления биомассы. Об этом сообщает Welt со ссылкой на представителей компании Daka, которая обработает кита.

Как уточняет газета, с пляжа тушу подняли в пятницу, 5 июня. На сушу его перевезли 8 июня.

Переработка останков будет проходить на предприятии Daka в датском Рандерсе. Там останки разделят на несколько частей. Воду после очистки сбросят в фьорд, жир отправят на производство биодизеля, а остальные ткани переработают в муку для последующего сжигания на цементном заводе. При этом некоторую часть костей передадут в коллекцию Музея естественной истории в Копенгагене.

«Вскрытие, проведенное на прошлой неделе, показало, что это была самка. Однако причина смерти остается неясной», - следует из материала.

KP.RU ранее писал, что на побережье Вашингтона выбросился и погиб 40-тонный финвал. Ученые планируют провести вскрытие. После этого тушу оставят на земле для естественного разложения.