Госдума одобрила закон о детских SIM-картах Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий механизм оформления так называемых детских SIM-карт. Документ входит во второй пакет мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.

Согласно принятому закону, родители смогут уведомлять операторов связи о том, что передали оформленную на себя SIM-карту ребенку. После такого уведомления номер будет считаться «детской» SIM-картой.

Изначально, на этапе первого чтения, законопроект предусматривал обязательное информирование операторов о передаче номера несовершеннолетнему. Однако ко второму чтению эта норма была скорректирована. Теперь обязанность родителей заменили на право самостоятельно уведомлять оператора.

Кроме того, документ предусматривает, что порядок оказания услуг связи по «детским» SIM-картам будет дополнительно определен правительством России. Ожидается, что соответствующие правила установят особенности использования таких номеров и меры защиты несовершеннолетних пользователей.

Инициатива является частью комплекса мер по повышению безопасности граждан в цифровой среде и борьбе с мошенническими схемами в сфере связи.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выразил надежду, что мобильные операторы обеспечат жесткий контроль за абонентами «детских» SIM-карт. По мнению депутата, весь интернет-трафик должен автоматически фильтроваться оператором связи с целью блокировки контента, не предназначенного для лиц младше 14, 16 и 18 лет.