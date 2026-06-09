ГД разрешила управлять вездеходами и багги владельцам прав категорий B, C и D Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские парламентарии приняли закон, который позволяет обычным автомобилистам садиться за руль вездеходов и багги. Теперь управлять такой техникой можно при наличии прав категорий B, C или D. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Документ был внесён в нижнюю палату парламента сенаторами Андреем Кутеповым и Алексеем Синицыным. Народные избранники проголосовали за поправки сразу во втором и третьем чтениях. Изменения затронут два федеральных закона: «О самоходных машинах» и «О безопасности дорожного движения».

В законе появилось понятие категории «АII». В неё попадают внедорожники весом до 3,5 тонны с числом мест не более восьми. Сюда как раз и входят популярные багги и мощные вездеходы.

Авторы инициативы уточнили, что права на такую технику получат не все подряд. Садиться за руль квадроцикла или болотохода разрешат только водителям старше 19 лет. При этом их стаж управления обычным автомобилем или грузовиком должен составлять не менее одного года.

Важный нюанс касается аренды. Управлять вездеходами с обычными правами можно будет только в том случае, если транспорт взят в аренду. Владелец, сдающий технику, обязан будет провести со своим клиентом подробный инструктаж по безопасности.

Правительство России в ближайшее время получит право устанавливать особые правила для таких договоров аренды. Ожидается, что это позволит избежать злоупотреблений и обезопасить новичков на сложном бездорожье.

Ещё весной 2026 года стало известно, что в России начался настоящий бум на мотоциклы. Специалисты считают, что это связано с тем, что сейчас владеть подобной техникой дешевле, чем было раньше.