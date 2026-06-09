Врач рассказал, почему свет во время сна незаметно разрушает здоровье

Врач посоветовал полностью затемнять спальню. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночной свет в спальне может серьезно вредить здоровью, влияя на сон, обмен веществ и сердце. Сомнолог Борис Яковлев рассказал, почему важно спать в полной темноте и как минимизировать риски ночного освещения. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мелатонин – не только снотворное. Это многозадачный регулятор: он отвечает за глубину сна, помогает контролировать чувствительность клеток к инсулину, обладает антиоксидантным действием, участвует в работе иммунитета», – пояснил Яковлев.

По словам врача, ночное освещение снижает выработку мелатонина, нарушает биоритмы и повышает риск диабета и проблем с сердцем. Свет ночью активирует симпатическую нервную систему, мешает сердцу и сосудам расслабиться, создавая хроническую нагрузку на организм.

Яковлев посоветовал полностью затемнять спальню, использовать плотные шторы, закрывать или разворачивать индикаторы техники, а при необходимости ночного света выбирать теплый красный свет. Для детей до 6 лет ночник должен быть с минимальной яркостью и подальше от изголовья.

Ранее врач Константин Добрецов объяснял, что дневная сонливость часто возникает из-за проблем с дыханием во сне. Заложенный нос заставляет дышать ртом, из-за чего воздух не увлажняется и не очищается.