Видео с места подрыва авто в Балашихе появилось в Сети

На кадрах показано, что на месте подрыва машины в Балашихе работает полиция. Фото: Стрингер/NEWS.ru/ТАСС

Правоохранители выясняют обстоятельства подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб водитель. Кадры с места происшествия 9 июня появились в Сети.

По имеющимся данным, инцидент произошел 9 июня около 05:30 на улице Колдунова. Во время движения была взорвана машина марки BMW X3. Водитель получил тяжелые травмы и умер на месте. После случившегося СК России возбудил уголовное дело.

Видео с места подрыва автомобиля в Балашихе 9 июня 2026 опубликовано в Сети

На опубликованном видео можно заметить, что на месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов. Участок, где находится сгоревшая машина, оцеплен. Рядом стоят несколько патрульных автомобилей.

Судя по кадрам, взрыв серьезно повредил BMW X3. Машина почти полностью выгорела.

Видео с места подрыва автомобиля в Балашихе 9 июня 2026 опубликовано в Сети

KP.RU ранее сообщал, что прокуратура Московской области взяла под свой контроль расследование ЧП в подмосковной Балашихи, где погиб автовладелец. По поручению и.о. прокурора региона Андрея Ганцева работу на месте координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко.