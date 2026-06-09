Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла официальные предостережения сразу четырем российским высшим учебным заведениям. Об этом стало известно из канала ведомства в мессенджере «Макс».

Ведомство потребовало от них не нарушать обязательные требования и принять меры для их соблюдения в рамках госконтроля за качеством образования.

В «черный список» предостережений попали как государственные, так и частные организации. Среди них — Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина, Кубанский государственный технологический университет, а также Челябинский государственный университет. Кроме того, предупреждение получил Московский гуманитарно-экономический университет, который является автономной некоммерческой организацией.

В конце мая три вуза также получили предостережения от Рособрнадзора. Тогда под взор ведомства попали: Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины.