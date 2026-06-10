«Сложно даже на несколько часов привозить их к себе»: Валерия рассказала о совместном времени с внуками

Певица Валерия призналась, что для общения с внуками приходится подгонять график Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Валерия рассказала в интервью KP.RU, как ей удается совмещать работу и семью. В частности - как получается проводить совместное время с внуками. Оказалось, что дело это непростое - приходится подгонять график, согласовывать время с детьми, лишь бы хоть на пару часов встретиться с малышами.

Напомним, что артистки двое внуков - годовалый Мирон и 5-летняя Селина.

«Пока дети совсем маленькие (до полутора лет), сложно даже на несколько часов привозить их к себе, так как у них жесткий режим сна, питания, поэтому Мирона мы навещаем. А Селинка - девочка уже большая, и у нее есть свой график учебы, занятий. Поэтому мы заранее с учетом занятости с обеих сторон договариваемся, когда Селинка, например, на неделю приедет к нам», - говорит Валерия.

Артистка уточнила, что внучка Селин иногда приезжает с няней на полдня, когда Валерия свободна, и может провести с ней время. Ну и, конечно, певица специально берет отпуска, чтобы спокойно и без суеты провести время с семьей, а не оглядываться на плотный график.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Валерия поделилась радостной новостью - у ее дочери родился сын, и она снова стала бабушкой.

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