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НовостиВ мире9 июня 2026 12:54

Reuters: ЕС может добавить 170 физлиц и юрлиц в 21-й санкционный пакет против РФ

В Брюсселе активно ведутся беседы по корректировке 21-го пакета санкций против России
Арина СЕРОВА
В Брюсселе активно ведутся беседы по корректировке 21-го пакета санкций против России

В Брюсселе активно ведутся беседы по корректировке 21-го пакета санкций против России

Фото: REUTERS.

Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Среди них находятся 90 российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Эти лица должны быть включены в 21-й пакет ограничительных мер. По данным агентства, в Брюсселе сейчас активно ведутся беседы по корректировке документа. Источник уточнил, что под новые санкции могут попасть как компании, так и отдельные лица.

«170 физических и юридических лиц, включая 90 российских банков», - сказал собеседник.

Других деталей источник агентства так и не привел.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что санкции Европы имеют негативный эффект на нашу страну. Однако у Москвы есть большой опыт борьбы с ними. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.