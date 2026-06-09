Стрельба произошла на борту авианосца США: один матрос убит, другой - задержан

Авианосец John F. Kennedy Фото: ru.wikipedia.org.

Один военнослужащий Военно-морских сил (ВМС) США погиб, еще один задержан после инцидента со стрельбой на борту американского авианосца USS John F. Kennedy (CVN-79). Об этом во вторник, 9 июня, сообщило издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя ВМС США.

По словам пресс-секретаря Военно-морских сил США, в субботу, 6 июня, подразделения быстрого реагирования прибыли на место происшествия после сообщения о применении огнестрельного оружия на борту корабля. В результате инцидента погиб старшина флота Джесс Брасвелл.

Как отмечается в публикации, еще одного матроса взяли под стражу. На данный момент официальные обвинения ему не предъявлены. Обстоятельства произошедшего расследуются.

Авианосец John F. Kennedy в настоящее время находится в Ньюпорт-Ньюсе. Корабль пока не передан ВМС США и проходит этап испытаний. Он является вторым атомным авианосцем класса Gerald R. Ford-class aircraft carrier. Его официальное введение в строй запланировано на март 2027 года.

Напомним, в прошлом году американскую военную базу Форт-Стюарт в Джорджии частично закрыли из-за нападения, в результате которого пострадали пять человек. Нападавшим оказался сержант Сухопутных войск США, все пострадавшие — военные.