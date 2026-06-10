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10 июня 2026 4:03

Певица Валерия высказалась о запрете фонограммы: «Аудитория сама должна сделать выбор»

Валерия высказалась против запрета фонограммы
Авторы (2):
Инна ФЕДОТОВА
Сергей КУДРИН
Валерия высказалась против запрета фонограммы

Валерия высказалась против запрета фонограммы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Валерия выступила против запрета фонограммы в выступлениях российских исполнителей. Она отметила, что аудитория должна сама делать выбор, и если людям больше нравится сам артист, его подача на сцене и энергия, и она готова при этом закрывать глаза на фонограмму - почему слушатели/зрители должны этого лишаться? Об этом Валерия сказала в интервью KP.RU.

«Мне кажется, что запрещать ничего не нужно. Аудитория должна сама сделать выбор. Есть ведь зрители, которые считают, что главное - это шоу и танцы, а как поет артист, не важно», - считает певица.

Сама Валерия при этом отметила, что относится к числу артистов, которые поют самостоятельно. Исполнители старой закалки набрали запас прочности и не пользуются фонограммой, научившись в свое время на бесконечных повторениях, перезаписях неудачных дублей и тому подобном.

Валерия: «Иногда я устаю и думаю: вот бы отпустить вожжи»