Франция запретила въезд министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу Фото: REUTERS.

Франция запретила въезд на свою территорию министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, который известен своими радикальными взглядами. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По словам главы французского внешнеполитического ведомства, ограничения коснулись Смотрича, четырех руководителей поселенческих организаций и 21 поселенца.

Жан-Ноэль Барро отметил, что Смотрич известен поддержкой аннексии Западного берега реки Иордан, расширения израильских поселений, а также идеями колонизации сектора Газа и ослабления Палестинской автономии.

В мае этого года французские власти приняли аналогичные меры в отношении министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Решение было связано с его действиями в отношении участников гуманитарной флотилии «Сумуд».

Напомним, Смотрич заявил, что блокирование гуманитарной помощи сектору Газа является «оправданным и моральным», даже если оно приведет к смерти от голода двух миллионов мирных жителей.