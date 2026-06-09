Названы лучшие наряды для летних вечеров

В тренде легкие ткани, геометричные аксессуары и мини-сумки. Фото: Halay Alex / Shutterstock / Fotodom

Летние вечера часто становятся поводом для особых выходов – будь то свадьба, коктейльная вечеринка или ужин на террасе. В теплое время года одежда должна сочетать легкость, комфорт и элегантность, чтобы образ выглядел уместно и при этом не мешал наслаждаться событием. Об этом пишет mk.ru.

Стилисты отмечают, что в этом сезоне особенно важна естественность и мягкая женственность в деталях. Для свадебных и торжественных мероприятий подойдут струящиеся платья миди и макси из шелка, вискозы или легкого льна. Хорошо работают А-силуэт и модели с запахом, которые подчеркивают талию и подходят разным типам фигуры.

В палитре актуальны пыльная роза, лаванда, беж и нежная мята, а в образ можно добавить аккуратные украшения и обувь на устойчивом каблуке или танкетке. Для более свободных форматов, таких как коктейль или ужин на террасе, стилисты советуют комбинезоны, брючные костюмы и комплекты с широкими брюками.

В тренде легкие ткани, геометричные аксессуары и мини-сумки. Образы можно дополнять многослойностью – рубашками, кардиганами или легкими жакетами, чтобы чувствовать себя комфортно даже в прохладный вечер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что в моде у нее есть главное правило. Она отказывается следовать трендам, которые ей не нравятся, приводит Lenta.ru.