В России приняли закон об основах IMEI-баз: как это повлияет на гаджеты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который закладывает правовую основу для работы баз с IMEI-номерами мобильных устройств. Эта мера станет частью второго пакета законодательных инициатив, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин разъяснил журналистам, что при ввозе любого телефона в страну ему будет присваиваться специальный 15-значный идентификатор, похожий на паспорт.

Вся эта информация соберется в единой базе данных, где для каждого гаджета будет прописан его статус: разрешенный или запрещенный. По словам парламентария, если аппарат ввезли нелегально или он числится в угоне, он моментально попадет в так называемый «черный список» и перестанет работать в местных сетях связи.

Пополнять эту базу сведениями смогут как операторы связи, так и государственные органы. Точный перечень ведомств, которые получат такое право, позже утвердит правительство России.

Ранее KP.RU уже писал, что после введения этих правил в стране смогут работать только те аппараты, которые прошли официальную регистрацию. Номер идентификатора будет в обязательном порядке прописываться в договоре с абонентом.