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НовостиОбщество9 июня 2026 13:53

ФАС начала проверки тарифов ЖКХ после выявления нарушений на 11,7 млрд рублей

В нескольких субъектах РФ зафиксированы срывы сроков модернизации теплосетей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ФАС начала проверки тарифов ЖКХ после выявления нарушений на 11,7 млрд рублей

ФАС начала проверки тарифов ЖКХ после выявления нарушений на 11,7 млрд рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе Генеральной прокуратуры начала внеплановые проверки обоснованности тарифов на коммунальные услуги в регионах России, включая сферу теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поводом стали результаты прокурорских проверок в рамках отопительного сезона 2025-2026 годов, в ходе которых выявлены необоснованные расходы на 11,7 млрд рублей, включенные в тарифы ресурсоснабжающих организаций.

Нарушения были обнаружены в ряде регионов страны. На Камчатке и в Красноярском крае пресечены антиконкурентные схемы, влияющие на стоимость тепла. В Республике Алтай выявлены нарушения при формировании тарифов, а на Чукотке после вмешательства прокуратуры принято решение о капитальном ремонте коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в нескольких субъектах зафиксированы срывы сроков модернизации теплосетей и недостаточное финансирование отрасли.

По итогам проверок в ряде регионов пересмотрены платежи за тепло и проведены перерасчеты для граждан. Всего за отопительный сезон прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений, внесли свыше 7 тысяч актов реагирования, а также добились возбуждения 43 уголовных дел. Надзорные мероприятия продолжаются под контролем Генеральной прокуратуры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта, наделяющего ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ в регионах. В таком случае служба сможет забирать контроль над ценами у регионов-нарушителей.