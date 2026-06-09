ФАС начала проверки тарифов ЖКХ после выявления нарушений на 11,7 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по инициативе Генеральной прокуратуры начала внеплановые проверки обоснованности тарифов на коммунальные услуги в регионах России, включая сферу теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поводом стали результаты прокурорских проверок в рамках отопительного сезона 2025-2026 годов, в ходе которых выявлены необоснованные расходы на 11,7 млрд рублей, включенные в тарифы ресурсоснабжающих организаций.

Нарушения были обнаружены в ряде регионов страны. На Камчатке и в Красноярском крае пресечены антиконкурентные схемы, влияющие на стоимость тепла. В Республике Алтай выявлены нарушения при формировании тарифов, а на Чукотке после вмешательства прокуратуры принято решение о капитальном ремонте коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в нескольких субъектах зафиксированы срывы сроков модернизации теплосетей и недостаточное финансирование отрасли.

По итогам проверок в ряде регионов пересмотрены платежи за тепло и проведены перерасчеты для граждан. Всего за отопительный сезон прокуроры выявили более 12 тысяч нарушений, внесли свыше 7 тысяч актов реагирования, а также добились возбуждения 43 уголовных дел. Надзорные мероприятия продолжаются под контролем Генеральной прокуратуры.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта, наделяющего ФАС полномочиями ограничивать тарифы ЖКХ в регионах. В таком случае служба сможет забирать контроль над ценами у регионов-нарушителей.