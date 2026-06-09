В России могут разблокировать Roblox: за игру вступились два ведомства Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Минцифры России объявило, что получило от компании Roblox гарантии соблюдения законов. Теперь ведомство совместно с Роскомнадзором просит правоохранителей снять ограничения доступа к этой игровой платформе в стране. Об этом сообщается в официальной публикации министерства в мессенджере «Макс».

Ведомство подчеркнуло, что диалог с зарубежными сервисами продолжается. Корпорация признала, что её старые методы защиты детей от опасного контента были неэффективны. После консультаций российская сторона добилась обещания внедрить комплекс дополнительных мер.

Уже в июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам — «Roblox Kids» и «Roblox Select». Разработчики подтвердили намерение бороться с любым контентом, вредящим здоровью и развитию детей.

Напомним, что ещё в конце 2025 года Roblox заблокировали в РФ по решению Роскомнадзора. Платформу обвинили в распространении экстремистских материалов, а также развращении малолетних.