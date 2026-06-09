МИД: Россия не считает трагедией отсутствие итогового документа по ДНЯО

Здание МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия не считает большой трагедией отсутствие итогового документа по итогам Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Работа по соглашению будет продолжена. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на семинаре ПИР-Центра.

Конференция проходила в Нью-Йорке. Она проводилась дважды - в апреле и мае. За это время участникам так и не удалось согласовать финальный текст. При этом, по словам Белоусова, Москва не рассматривает такой исход как трагичный.

«Главное - договор существует, он остается в силе», - высказался посол.

Дипломат отметил, что страны-участники договорились продолжить работу в рамках следующего обзорного цикла. Он также подчеркнул, что государства будут продвигать собственные подходы и приоритеты.

Ранее советника верховного лидера Ирана Мохсена Резаи сообщал, что Тегеран допускает выход из ДНЯО. По его словам, это может произойти, если США вторгнутся в Персидский залив или начнут ожесточенные бои в Ормузском проливе.