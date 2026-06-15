Кнопочные телефоны возвращаются: эксперт рассказал, почему поколение Z отказывается от смартфонов

По данным экспертов, цифровая усталость действительно стала массовым явлением. Фото: globallookpress.com/Paul Mayall

В России растет интерес к «глупым» телефонам. Все больше молодых людей отказываются от смартфонов в пользу простых кнопочных устройств. Аналитик Яков Якубович рассказал о причинах этого тренда. Об этом пишет RuNews24.ru.

Как отметила специалист, исследования показывают, что за первый квартал 2025 года продажи таких телефонов в России подскочили на 47% по сравнению с началом 2024 года.

По данным экспертов, цифровая усталость действительно стала массовым явлением: многие ощущают перегрузку из-за постоянного потока информации и бесконечного скроллинга. На этом фоне часть молодых людей начинает сокращать присутствие в соцсетях или переходить на более простые устройства.

Однако это не означает отказа от технологий. Скорее речь идет о «цифровом минимализме» – стремлении оставить только нужные функции и снизить информационный шум.

Ранее в России обсуждали идею ограничить использование смартфонов детьми до определенного возраста. Речь идет о возможных мерах, направленных на снижение ранней цифровой нагрузки.