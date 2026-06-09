Минцифры и Роскомнадзор предложили разблокировать Roblox

РКН и Минцифры неоднократно направляли Roblox требования ограничить запрещенные материалы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Минцифры РФ и Роскомнадзор предложили разблокировать в России работу Roblox после того, как зарубежный цифровой сервис пообещал исправить нарушения законодательства, послужившие причиной запрета онлайн-платформы в нашей стране. Соответствующий запрос министерство и федеральная служба по надзору в сфере связи уже направили в правоохранительные органы.

«В начале июня успешно завершилось согласование с компанией Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей игровой онлайн-платформы. Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны», - сообщается в канале Минцифры в мессенджере «Макс».

В министерстве уточнили: руководство Roblox согласилось с тем, что из-за несовершенства защитных технологий возникали случаи распространения на платформе пропаганды суицидов, потребления запрещенных препаратов, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в преступные действия.

Минцифры и Роскомнадзор ведут прямой диалог с глобальными цифровыми платформами, в том числе и с теми, чья деятельность подверглась ограничению из-за регулярных нарушений российского законодательства, и поддерживают работу зарубежных сервисов, придерживающихся действующих правил. После серии консультаций российская сторона получила от Roblox гарантии того, что на платформе будет реализован комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей.

«Уже в июне этого года компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей», - уточнили в министерстве.

После достигнутых договоренностей министерство и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения на доступ сервиса в России.

Напомним, работа игрового онлайн-сервиса Roblox в России была ограничена в начале декабря 2025 года. После блокировки платформы руководитель «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что получает множество обращений от родителей и детей с просьбой посодействовать в снятии запрета на работу сервиса.