Родителей предупредили, как гаджеты у детей превращают их в игроманов

Гаджеты с детства могут привести к азартной зависимости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бесконтрольное использование гаджетов в детстве может формировать у ребенка зависимое поведение в будущем. Психолог Лилия Шувалова рассказала, как работает «дофаминовая ловушка» и почему она связана с риском лудомании. Об этом пишет RuNews24.ru.

«Взрывной рост лудомании, с одной стороны, обусловлен социально-экономическими факторами, а с другой – с массовым потоком цифровой информации и гаджетов», – отметила эксперт.

Специалист подчеркнула, что современное поколение с клиповым мышлением хуже мыслит рационально и подвержено дофаминовой зависимости. Мозгу все равно, приходит «доза» от казино, ставок или коротких видео – эффект одинаковый.

Шувалова отмечает, что риски лудомании выше у детей, которые с раннего возраста постоянно используют смартфоны и планшеты. Среди возможных тревожных сигналов – зависимость от гаджетов, истеричное поведение при ограничении экранного времени, а также потеря интереса к хобби и сниженная мотивация.

Ранее Минздрав России сообщил, что тяга к азартным играм официально включена в список заболеваний, лечение которых будет проводить врач-психиатр-нарколог. При этом помощь пациентам останется полностью бесплатной.