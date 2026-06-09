Блогер Алексей Столяров рассказал, как выбирает имя для будущего сына

Столяров сообщил, что супруги ждут появления сына уже в июле Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето оказалось богатым на звездные новости. Ведущий и блогер Алексей Столяров готовится во второй раз стать отцом. Он рассказал, как проходит беременность супруги Веры Бондаревой и какое имя выбрали для малыша. Об этом пишет mk.ru.

«Могу только сказать, что это будет русское, настоящее, адекватное имя, потому что, если честно, мы немножко подустали от того, что все вокруг Роберты, Изабеллы и так далее», – отметил блогер.

Столяров сообщил, что супруги ждут появления сына уже в июле. Пол будущего ребенка они узнали на гендер-пати, хотя первой о том, что родится мальчик, заявила старшая дочь блогера Милана. По словам Алексея, девочка подошла к Вере и уверенно сказала, что у нее будет братик. Позже это подтвердилось.

Будущий отец также рассказал, что рожать супруги планируют в Подмосковье у проверенного врача, который принимал роды и у его старшей дочери. По словам Столярова, семья не придает большого значения суевериям. Часть вещей для малыша уже купили заранее во время поездки в Китай.

Прежде блогер признавался, что он очень рад не только новости о будущем наследнике, но и самому празднику. По словам Столярова, гендер-пати с гоночными автомобилями прошла просто здорово.