ТЕС отмечает, что на Макрона, Стармера и Мерца оказывается общественное давление из-за их слабой политики Фото: REUTERS.

Встреча лидеров стран Евросоюза с Владимиром Зеленским в Лондоне лишь ухудшает их положение. Об этом пишет The European Conservative.

Как отмечает издание, саммит в Лондоне подтвердил, что украинский конфликт по-прежнему остается одной из ключевых тем внешней политики ведущих стран Европы. При этом в Париже, Лондоне и Берлине усиливается общественное давление. Ведь для европейских граждан все более важными становятся экономика и миграция, нежели чужой кризис.

По оценке газеты, с такими трудностями сейчас сталкиваются премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. На их позиции сильно влияют соцпроблемы и политические риски, связанные с будущими выборами. Издание утверждает, что проведение саммита в британской столице может только усилить критику в адрес евролидеров.

«Проведение саммита в Лондоне, вероятно, лишь усугубит обвинения в том, что ведущие европейские деятели пытаются скрыться за внешнеполитической повесткой, пока ситуация внутри стран продолжает усугубляться», - указано в статье.

Ранее бывший глава Германии Ангела Меркель предупредила еврочиновников об ошибке в отношениях с Москвой. Она заявила, что политикам ЕС не стоит недооценивать президента РФ Владимира Путина.