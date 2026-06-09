В лагере под Красноярском 16 детей обратились за помощью с признаками отравления

16 детей обратились за медпомощью из-за отравления в лагере под Красноярском Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

16 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления в лагере под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, 16 воспитанников МАОУ «Сокол» обратились за медицинской помощью.

«Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе введен карантин на семь дней.