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НовостиПроисшествия9 июня 2026 14:53

В лагере под Красноярском 16 детей обратились за помощью с признаками отравления

Один ребенок из лагеря под Красноярском госпитализирован с диагнозом «кишечная инфекция»
Вениамин ЗАХАРОВ
16 детей обратились за медпомощью из-за отравления в лагере под Красноярском

16 детей обратились за медпомощью из-за отравления в лагере под Красноярском

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

16 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления в лагере под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, 16 воспитанников МАОУ «Сокол» обратились за медицинской помощью.

«Один ребенок госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом «кишечная инфекция», его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении», - говорится в сообщении.

Кроме того, в целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе введен карантин на семь дней.