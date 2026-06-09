Владельцам питомцев рассказали, как защитить животное от солнечного удара летом

Специалист добавил, что летом брить собак наголо не стоит. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летом владельцам животных следует быть особенно внимательными, чтобы их питомцы не перегрелись и не получили солнечный удар. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как защитить собак и других домашних животных от опасной жары. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«В жару плотные намордники могут привести к фатальным последствиям. У собак нет потовых желез, и чтобы охладиться, они широко открывают рот и «проветривают» себя изнутри, эвакуируя избыток тепла», – подчеркнул эксперт.

Специалист добавил, что брить собак наголо не стоит: это не спасает от жары, а кожа быстрее обгорает. Оптимально оставить шерсть, если только в ней нет колтунов. Для прогулок лучше выбирать раннее утро или поздний вечер и избегать активных игр в жару.

При необходимости дома можно использовать кондиционер или вентилятор, но с умом. Владельцам крупных собак важно не отходить далеко от дома, чтобы при перегреве быстро перенести животное в тень. Симптомы солнечного удара – заторможенность, горячее дыхание, красные слизистые, дрожь в лапах и невозможность идти самостоятельно.

Прежде зоопсихологи объясняли, что привычка кошек грызть комнатные растения может быть связана с любопытством, скукой или нехваткой некоторых витаминов в рационе. Эксперты рассказали, как помочь питомцу избавиться от такого поведения, пишет Lenta.ru.