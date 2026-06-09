В Словакии раскрыли сумму, в которую ей обойдется отказ от российского газа

SPP: Отказ от газа из России обойдется Словакии в сотни миллионов евро Фото: Shutterstock.

Отказ от поставок российского газа может обойтись Словакии в сотни миллионов евро. Такое заявление сделал в интервью газете Pravda представитель оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста.

По его словам, именно российский газ сейчас остается для страны наиболее выгодным по стоимости. Прекращение такого импорта, как отметил Шебеста, приведет к дополнительным расходам. Причем они могут затронуть не только словацких потребителей, но и других жителей европейских стран.

«Эти повышенные расходы лишь в Словакии могут достигнуть уровня в сотни млн евро», - заявил он

Представитель SPP также сообщил, что компания уже занимается поиском альтернативных вариантов. Как он уточнил, оператор ведет переговоры примерно с 30 мировыми поставщиками и производителями газа. В текущих условиях Словакия в первую очередь рассматривает поставки СПГ в качестве замены российскому топливу.

Ранее KP.RU писал, что в январе текущего года ЕС окончательно утвердил план поэтапного отказа от импорта газа из России, включая СПГ. Оно вступило в силу сразу после одобрения Советом ЕС и Европарламентом.