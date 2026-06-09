Штрафы за авторизацию через зарубежные сервисы, разблокировка Roblox и наказание украинских спортсменов:что произошло 9 июня

Госдума приняла закон о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла закон, который вводит большие штрафы для владельцев сайтов, если они используют зарубежные почтовые сервисы или другие иностранные системы для входа на сайт. Те, кто нарушают это правило, могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей.

Если граждане (владеющие сайтами, простых пользователей это не касается) нарушат это правило, их могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей. Для чиновников штрафы составят от 30 до 50 тыс. рублей. Компании могут быть оштрафованы на сумму до 700 тыс. рублей.

Кроме того, владельцам сайтов могут быть назначены штрафы, если они собирают информацию о предпочтениях пользователей с помощью специальных алгоритмов, не предупреждая об этом. При повторном нарушении штраф для компаний может вырасти до 1,4 млн рублей.

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