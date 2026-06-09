IT-специалист Миронов: быстрая разрядка батареи указывает на взлом смартфона Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Владельцы цифровых устройств чаще всего узнают о взломе не из специальных уведомлений системы безопасности, а по изменениям в поведении техники. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.

По словам специалиста, одним из главных признаков несанкционированного доступа является внезапное сокращение времени работы аккумулятора. Например, если смартфон, ранее державший заряд весь день, начинает садиться за два-три часа без активного использования (игр или просмотра видео), это свидетельствует о фоновой активности. Вероятно, вредоносное ПО тайно передает личные файлы или переписку владельца на сторонний сервер.

Другим тревожным сигналом для пользователей смартфонов служит беспричинная активация индикатора микрофона или камеры, когда владелец не совершает звонков и не ведет съемку. Такое поведение характерно для шпионских программ, ведущих скрытую запись.

На персональных компьютерах следует насторожиться при самопроизвольном выходе устройства из спящего режима, запуске вентиляторов охлаждения без видимой нагрузки или появлении в браузере незнакомых расширений, которые пользователь не устанавливал.

Миронов подчеркнул, что главная ошибка при обнаружении этих признаков — попытка просто перезагрузить технику. В беседе с Lenta.ru эксперт настоятельно рекомендовал немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети. После этого с другого, заведомо безопасного устройства необходимо приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах, включая электронную почту и интернет-банк.

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