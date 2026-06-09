Следующий по пути Москва - Симферополь поезд отменили за два дня до отправления

Отмена отправки поезда Москва - Симферополь связана с ранней отменой обратного рейса этого же поезда в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд №97/98, следующий по маршруту Москва - Симферополь, отменили за два дня до отправки. Он должен был выехать 11 июня. Об отмене рейса сообщила пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

В компании пояснили, что решение связано с более ранней отменой обратного рейса этого же поезда в Москву. После этого перевозчик начал информировать пассажиров об изменениях по телефону.

Тем, кто уже приобрел билеты, предложат альтернативные варианты поездки в Крым другими составами. Кроме того, в компании уточнили, что пассажирам отмененного рейса готовы предоставить возможность добраться до полуострова другими поездами.

«Пассажиры могут вернуть проездные документы без взимания сборов», - добавили в компании.

KP.RU ранее писал, что 8 июня в Крыму эвакуировали пассажиров всех поездов после атаки беспилотника ВСУ на поезд Москва-Симферополь. Известно, при ударе противника погиб помощник машиниста.