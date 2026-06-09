Масштабное отключение электричества произошло в Эстонии: в чем причина

В Эстонии произошло масштабное отключение электричества. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Масштабные перебои с электроснабжением произошли во втором по величине городе Эстонии Тарту и его окрестностях. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

"Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту", - говорится в публикации на сайте ERR.

Отмечается, что свет был отключен также в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа и в Ныо в Тартумаа. Кроме того, без электричества осталась клиника Тартуского университета - одна из самых крупных больниц страны. Среди причин отключения света называются неполадки, которые возникли в ходе плановых ремонтных работ.

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